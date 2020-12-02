الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:00 م
الأهلي
الأهلي
محمد الدمتناوي
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لا يزال يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع النجم الأوروجواياني جاستون سيرينو لاعب فريق ماميلودي صن داونز، خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الأهلي منذ فترة طويلة في التعاقد مع سيرينو، وازداد الأمر بعد التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لصن داونز، والذي يسعى للم الشمل مرة أخرى مع اللاعب.

وبحسب صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية، فإن الأهلي قام بزيادة عرضه من أجل حسم انتقال سيرينو لصالحه، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتابعت الصحيفة، أن الأهلي قام بزيادة عرضه إلى 2.25 مليون دولار، وهو أقل أيضًا من السعر الذي يطلبه صن داونز بقيمة 3 ملايين دولار، من أجل حسم صفقة سيرينو.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي صن داونز لم يرد حتى الأن على العرض الجديد، الذي قدمه المارد الأحمر، ويتم مناقشة ذلك العرض، وذلك بعد رغبة سرينو في الانتقال إلى المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد قدم عرضًا بقيمة مليون دولار، ولكن تم رفضه من قبل صن داونز الذي كان يرى العرض غير جديًا للاستغناء عن خدمات اللاعب.

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