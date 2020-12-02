ميس حمدان تتحدث عن تجربة إصابتها بكورونا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمايي

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تحدثت الفنانة ميس حمدت عن تجربة كورونا التي مرت بها وذلك في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي اليوم.



وقالت "حمدان" أنها أصبحت بحالة صحية جيدة الآن وأن فيروس كورونا تجربة نفسية أكثر من كونها تجربة جسدية.





وقالت عن مهرجان القاهرة السينمائي أنه قلب مصر ونبض مصر.



كمان قالت مي شقيقتها أن المهرجان متخذ جميع الٱجرائات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وأنهم لم يسمحو لأحد بالدخول بدون الماسك.