ميس حمدان تتحدث عن تجربة إصابتها بكورونا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمايي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تحدثت الفنانة ميس حمدت عن تجربة كورونا التي مرت بها وذلك في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي اليوم.

وقالت "حمدان" أنها أصبحت بحالة صحية جيدة الآن وأن فيروس كورونا تجربة نفسية أكثر من كونها تجربة جسدية.


وقالت عن مهرجان القاهرة السينمائي أنه قلب مصر ونبض مصر.

كمان قالت مي شقيقتها أن المهرجان متخذ جميع الٱجرائات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وأنهم لم يسمحو لأحد بالدخول بدون الماسك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميس حمدان الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تغييرات منتظرة في نظام دور المجموعات بدوري الأبطال

منذ ساعة

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 5 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن وجهة بادجي القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم صفقته الأولى

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"بالأسود المحتشم"..ميس حمدان في مهرجان الجونة السينمائي

عمر السعيد بالكمامة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

شاهد..محيي إسماعيل في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

نجمات الفن يتألقن في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي(صور)

شاهد..دلع رانيا يوسف بفستانها الجرئ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

بفستان قصير.. إلهام شاهين بجرئة أكثر في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمايي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

07:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم