قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية من الساعة الـ١١ مساء اليوم

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية،  عن قطع المياه عن مناطق حي شرق المنصور – جزء من حي غرب المنصورة – جزء من مركز المنصورة ( وحدة محلية نقيطة – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية كوم الدربي )، وذلك اعتباراً من الساعة 11  مساء اليوم الأربعاء الموافق 2/12/2020 حتي الساعة 6 من صباح غد الخميس  الموافق 3 /12/2020 ،  لمدة 7 ساعات، وذلك  لأعمال صيانة طارئة علي خط المياه العكره الخاص بمرفق شرق المنصورة الجديد قطر 1000 مم
 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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