يشري عن تكريم أشرف زكى،:" ليه محدش دعاني

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أعربت الفنانة بشري، عن حزنها بسبب عدم دعوتها حفل تكريم الفنان أشرف زكي الذي أُقيم في المركز الثقافي الروسي بالدقي، تقديرًا لمشواره الفني الحافل وعطائه لنقابة المهن التمثيلية منذ توليه منصب النقيب.







وكتبت بشري، على صورة قامت بنشرها الإعلامية بوسي شلبي من الحفل عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" فين ده؟.. إزاي محدش دعاني؟.. أنا زعلانة جدًا جدًا".







يشار إلي أن حرص العديد من النجوم على حضور تكريم الدكتور أشرف زكى، للتعبير عن حبهم له، وعلى رأسهم الفنانة لبلبة وزوحتة الفنانة روجينا، 'كريم الحسيني، الإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم من الفنانين.