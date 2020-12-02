مفاجأة.. رانيا يوسف تعتذر عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

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تداولت بعض المواقع الصحفية أنباء حول غياب الفنانة رانيا يوسف عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي والذي من المقرر بدءه اليوم 1 ديسمبر.



و يرجع السبب في تغيب رانيا يوسف عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لدورته ال42 هو سفرها ولكنها من المقرر أن تحضر فعاليات المهرجان.





يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل "الآنسة فرح" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.