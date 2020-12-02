تقرير يوضح كيف تعمل قطر على تأجيج العنف والطائفية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
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 اتهمت الخارجية الأمريكية قطر بتأجيج العنف والطائفية عبر إعلامها المرئي والمسموع، مؤكدةً أن الدوحة تقاعست عن القيام بواجبها للحد من الخطاب العنيف والعدائي.

 

 

 

وقالت الخارجية الأمريكية، في تقرير لها حول الإرهاب إنه تم رصد محتوى إعلامي قطري يحض على التفرقة والطائفية والعنف والعدوانية.

 

 

 

 

 

وأكد التقرير أن الدوحة لم تبذل الجهد الكافي للقضاء على العنف والتفرقة الطائفية؛ سواء في وسائل الإعلام القطرية أو الممولة من تنظيم الحمدين.

 

 

 

 

 

 

 

وكان التقرير الأمريكي أشاد بالسعودية، وقال إنها تجعل من مكافحة الإرهاب أولوية أمنية عليا لها وتتمتع بأطر قانونية ومؤسسية عالية الكفاءة لمحاربة التطرف والإرهاب.

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف التقرير أن الرياض عملت على تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب وشاركت بفاعلية في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

 

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