صالح جمعة يتعافي من فيروس كورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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تعافى صالح جمعة لاعب الأهلي السابق من فيروس كورونا، بعد سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعب خلال الساعات الأخيرة.

وكان الأهلي قد قرر الاستغناء عن خدمات اللاعب، بناء على قرار من بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وجاء ذالك بسبب عدم قناعة الجهاز الفني باللاعب من خلال التدريبات التي خاضها مع المدرب بيتسو موسيماني، بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعب في هذا المركز.

وكشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الزمالد يدرسون التعاقد مع صالح جمعة بعد فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء.

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