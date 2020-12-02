محافظ الفيوم ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات يتفقدان مجمع الصناعات بالفيوم الجديدة

محافظ الفيوم ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات يتفقدان مجمع الصناعات بالفيوم الجديدة
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:14 م
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مجمع الصناعات المقام على مساحة 51 فدان بمدينة الفيوم الجديدة، للوقوف على ما تم انجازه من أعمال، تمهيدًا لافتتاحه خلال 3 أشهر.
جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، والأستاذة نيفين بدرالدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، والأستاذ محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس عبدالوهاب صميدة رئيس مدينة الفيوم الجديدة، ومسئولي الكهرباء.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المجمع الصناعي مقام على مساحة 51 فدان، ويحتوي على عدد 11 هنجر معدني، بإجمالي عدد 116 وحدة، وكل وحدة بمساحة 648 متر مربع، منها 432 متر مغطى، ومساحة 216 متر مكشوف، كما يحتوي المجمع على عدد 3 هنجر خرساني أرضي ودورين، يحتوي الهنجر الواحد على عدد 192 وحدة بإجمالي 576 وحدة، مساحة الوحدة 48 متر، بإجمالي 692 وحدة بالمجمع.
وأضاف أن المحافظ وجه مسئولي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بسرعة توصيل المرافق للمجمع، تمهيدًا لتشغيله.
وثمن المحافظ زيارة مسئولي جهاز تنمية المشروعات لمحافظة الفيوم، في إطار الاستفادة القصوى من مشروعات الجهاز لأهالي الفيوم، موضحًا ما تتميز به المحافظة من مناخ مناسب للعمل وإقامة المشروعات، لافتًا الى التوجه نحو التكتلات الصناعية والاقتصادية لخدمة أهالي المحافظة، وذلك من خلال توفير العديد من فرص العمل، وزيادة الاستثمار.
وأشار محافظ الفيوم الى اهتمام الدولة بالمنتجات اليدوية ومنها في الفيوم السجاد والفخار والخزف وأعمال الجريد، لافتًا أن المحافظة تعمل على تسويقها في المعارض ومنافذ البيع، فضلًا عن الاستفادة من قرى الظهير الصحراوي وتوطين الصناعات اليدوية بتلك القرى، وتوفير مشروعات صغيرة لذوي الهمم لتشجيعهم، والتمكين الٌاقتصادي المرأه والشباب.
ومن جهته، وجه نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الشكر لمحافظ الفيوم للتعاون المشترك في خلق فرص العمل وتوفير مشروعات للشباب، موضحًا انه تم ضخ تمويل ب 2 مليار و600 مليون جنية منذ بدء عمل الجهاز، لافتًا الى التنسيق مع المحافظات للتعاون لإقامة التجمعات الصناعية، وكذا معارض لمساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، وتسهيل الحصول على العلامة التجارية، وكذا عرض منتجاتهم على المنصه الرقمية، بالإضافة الى توفير دراسات سوق العمل، وأماكن تسويقية بالمحافظات.
جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، والأستاذة نيفين بدرالدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، والأستاذ محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس عبدالوهاب صميدة رئيس مدينة الفيوم الجديدة، ومسئولي الكهرباء.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المجمع الصناعي مقام على مساحة 51 فدان، ويحتوي على عدد 11 هنجر معدني، بإجمالي عدد 116 وحدة، وكل وحدة بمساحة 648 متر مربع، منها 432 متر مغطى، ومساحة 216 متر مكشوف، كما يحتوي المجمع على عدد 3 هنجر خرساني أرضي ودورين، يحتوي الهنجر الواحد على عدد 192 وحدة بإجمالي 576 وحدة، مساحة الوحدة 48 متر، بإجمالي 692 وحدة بالمجمع.
وأضاف أن المحافظ وجه مسئولي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بسرعة توصيل المرافق للمجمع، تمهيدًا لتشغيله.
وثمن المحافظ زيارة مسئولي جهاز تنمية المشروعات لمحافظة الفيوم، في إطار الاستفادة القصوى من مشروعات الجهاز لأهالي الفيوم، موضحًا ما تتميز به المحافظة من مناخ مناسب للعمل وإقامة المشروعات، لافتًا الى التوجه نحو التكتلات الصناعية والاقتصادية لخدمة أهالي المحافظة، وذلك من خلال توفير العديد من فرص العمل، وزيادة الاستثمار.
وأشار محافظ الفيوم الى اهتمام الدولة بالمنتجات اليدوية ومنها في الفيوم السجاد والفخار والخزف وأعمال الجريد، لافتًا أن المحافظة تعمل على تسويقها في المعارض ومنافذ البيع، فضلًا عن الاستفادة من قرى الظهير الصحراوي وتوطين الصناعات اليدوية بتلك القرى، وتوفير مشروعات صغيرة لذوي الهمم لتشجيعهم، والتمكين الٌاقتصادي المرأه والشباب.
ومن جهته، وجه نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الشكر لمحافظ الفيوم للتعاون المشترك في خلق فرص العمل وتوفير مشروعات للشباب، موضحًا انه تم ضخ تمويل ب 2 مليار و600 مليون جنية منذ بدء عمل الجهاز، لافتًا الى التنسيق مع المحافظات للتعاون لإقامة التجمعات الصناعية، وكذا معارض لمساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، وتسهيل الحصول على العلامة التجارية، وكذا عرض منتجاتهم على المنصه الرقمية، بالإضافة الى توفير دراسات سوق العمل، وأماكن تسويقية بالمحافظات.