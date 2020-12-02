الأرصاد تعلن عن موجة أمطار تضرب السواحل الشمالية بدءًا من الغد ولمدة 72 ساعة قادمة





حتى يوم السبت القادم، على سواحل البلاد وسيناء، فيما تنعدم فرص الأمطار على مناطق الوجه البحري والقاهرة.

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط الأمطار غدا الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020،

كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية صباحا بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.





وسيكون الطقس في محافظات الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، على شمال وجنوب الصعيد، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي كما تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.





وعن حالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ستكون رياح خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى مترين الا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 3 ديسمبر 2020، تسجل القاهرة والوجه البحرى 23 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 12.







