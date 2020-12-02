ميدفيست مصر تطلق مباردة "مش_عادي" لمناهضة العنف ضد المرأة

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تستمر مبادرة ميدفيست مصر في استخدام لغة الدراما لطرح ومناقشة قضايا مجتمعة هامة، حيث أطلقت مؤخرًا مبادرة #مش_عادي لمناهضة العنف ضد المرأة وبهدف توعية المعنفات وتشجيعهن لاتخاذ موقف، وقد انطلقت المبادرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من وكالة التعاون الإيطالي للتنمية.





كما نشرت الصفحة الرسمية لـميدفست مصر فيديوهات للنجمات مريم الخشت، دنيا جلال ماهر، ثراء جبيل ويارا جبران، أثناء قراءة رسائل مستوحاة من مجموعة رسائل كثيرة كتبها نساء عايشن واقع العنف ضدهن، ولكنهن صمتن، وتحث الفيديوهات على عدم الصمت تجاه الممارسات العنيفة، وسرعة أخذ رد الفعل لأن ما يحدث تجاه المرأة حينها #مش_عادي، كما تضمنت المباردة إطلاق صورًا للنجوم المشاركين في الحملة وهم يرتدون كمامة مكتوب عليها #مش_عادي.





وتحتوي مبادرة #مش_عادي على 3 فعاليات أولها "عروض أفلام ونقاشات أونلاين"، والتي تضمنت عرض 4 أفلام قصيرة حاصلة على العديد من الجوائز، تلتها جلسة نقاش أونلاين بين فنانين وأطباء لطرح الأسئلة وفتح نقاشات عن زوايا وتوعيات مختلفة عن العنف ضد المرأة، وحضر الجلسة النقاشية شريف نور الدين، روزالين البيه، هالة جلال وأحمد نبيل، ومن الجانب الطبي حضر الأطباء هنا أبو الغار، جيداء مكي، أحمد عبد الكريم وشاهندا خليل.

وتتناول الفعالية الثانية "جوابات شكر من المعنفين (فيديو وصور)" حيث يتم تصوير ونشر فيديوهات وصور لفنانين يقرأون رسائل شكر متوحاة من رسائل حقيقية من المعنفين، وذلك للتركيز على دعمهم وتشجيع دوائرهم المحيطة، بجانب تقديم دعوة لكل المعنفات لكتابة رسائل شكر لأنفسهن ولكل من ساعدهن في تجاوز هذه الحالة.

وتأتي الفعالية الثالثة "ورش عمل باستخدام الأفلام داخل المستشفيات" لتطرح فيلمًا قصيرًا داخل مستشفيات كلية طب ولمقدمي الرعاية الصحية، حيث يتناول قضية العنف ضد المرأة ويليه منافشة للفيلم والقضية بصفة عامة من خلال مشاركة خبرات وحلول الحاضرين، ويقدم الورشة د.ألفت علام – استشاري علم النفس والمسؤولة عن تدريب شباب الأخصائين النفسيين في العديد من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

د. مينا النجار هو مدير ومؤسس ملتقى ميدفست - مصر، طبيب بشري يعمل كأخصائي للتغذية العلاجية وهو عضو الجمعية الأوروبية للتغذية، شارك كممثل في العديد من المسلسلات والأفلام، وحصل كمخرج على العديد من الجوائز.

د. خالد علي هو المنسق والدولي لـملتقى ميدفست - مصر، يعمل محاضرًا لطب المسنين والحالات الحرجة بكلية برايتون وساسيكس للطب بالمملكة المتحدة، بجانب كونه محرر قسم مراجعات الأفلام بمجلة Medical Humanities، وله مشاركات رسمية في العديد من المهرجانات السينمائية مثل كان، القاهرة، دبي، لندن، إدنبرة والسودان.

ميدفست – مصر هو ملتقى سينمائي فريد من نوعه يجمع بين صناع الأفلام، مقدمي الخدمة الصحية والجمهور، ظهرت نسخته الأولى في القاهرة يناير 2017، ليقدم منظورًا مختلفًا في تناول الصحة وصناعة الأفلام من خلال اكتشاف المشترك بين الطب والأفلام حيث يستخدم الأخيرة كأداة مؤثرة وفعّالة في نقل الواقع الذي تملؤه العديد من الصعاب الجسدية والنفسية بشكل درامي ممتع، وفي نفس الوقت من أجل دعم الصحة العامة للأفراد في المجتمع بشكل غير مباشر وتقديم محتوى سينمائي مختلف للمشاهد.

ويطمح ميدفست-مصر دومًا في تقديم أبعاد أخرى لتجربة المشاهدة السينمائية بإتاحة حلقات نقاشية تهتم بالتفاصيل مما يشجع على فهم ما نشاهد على الشاشة ويساهم في تطور صناعة الأفلام والرؤية النقدية للمشاهد.