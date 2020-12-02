جامعة الفيوم: انعقاد لجنة الملتقى الطلابي الأول لشباب الجامعات الحكومية والكليات العسكرية والشرطية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماع اللجنة العليا للملتقى الطلابي الأول لشباب الجامعات الحكومية والكليات العسكرية والشرطية، بحضور عدد من السادة عمداء ووكلاء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 2020122.


في بداية الاجتماع أكد أ.د أحمد جابر شديد على إتاحة الفرصة للطلاب من أبناء جامعة الفيوم للمشاركة في فعاليات الافتتاح والعروض الخاصة بالملتقى، موجها بضرورة تخصيص لجنة طبية عامة للقيام بالإشراف الطبي الكامل على كافة أنشطة وفعاليات الملتقى.

واستعرض سيادته مع السادة أعضاء اللجنة الدروس المستفادة من أسبوع الفتيات الخامس على مستوى الجامعات المصرية والذي نظمته جامعة الفيوم العام الماضي.


وأوضح أ.د خالد عطا الله أنه تم مناقشة العدد المتوقع للجامعات الحكومية المشاركة في الملتقى وهي حوالي ٣٠ جامعة حكومية وخاصة، وأيضا العدد المتوقع للطلاب وهو ٢٥٠٠ طالب وطالبة بمتوسط ٨٥ طالب من كل جامعة.

وأضاف سيادته أنه سيتم عقد اجتماع بجامعة الفيوم بحضور السادة مديري عموم إدارات رعاية الشباب بالجامعات المشاركة وذلك لمناقشة أنواع الأنشطة والمسابقات التي ستمارس في الملتقى، كما تم الاتفاق على الاستعانة بلجان تحكيم محلية في كافة المسابقات والأنشطة بالملتقى.
جامعة الفيوم: انعقاد لجنة الملتقى الطلابي الأول لشباب الجامعات الحكومية والكليات العسكرية والشرطية
جامعة الفيوم: انعقاد لجنة الملتقى الطلابي الأول لشباب الجامعات الحكومية والكليات العسكرية والشرطية
جامعة الفيوم: انعقاد لجنة الملتقى الطلابي الأول لشباب الجامعات الحكومية والكليات العسكرية والشرطية
جامعة الفيوم: انعقاد لجنة الملتقى الطلابي الأول لشباب الجامعات الحكومية والكليات العسكرية والشرطية
جامعة الفيوم: انعقاد لجنة الملتقى الطلابي الأول لشباب الجامعات الحكومية والكليات العسكرية والشرطية
جامعة الفيوم: انعقاد لجنة الملتقى الطلابي الأول لشباب الجامعات الحكومية والكليات العسكرية والشرطية

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