جامعة الفيوم: استراتيجيات التعامل مع فيروس كورونا ندوة تثقيفية بالمدن الجامعية للطالبات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تحت رعايةالدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، نظمت رعاية الشباب بمدن الطالبات ندوة تثقيفية حول استراتيجيات التعامل مع فيروس كورونا المستجد حاضر خلالها د. هيثم سامي، رئيس لجنة الرقابة وسلامة الغذاء بالجامعة، بحضور الأستاذ هشام مصطفى أمين، مدير عام المدن الجامعية والتغذية، والأستاذة إيمان إسماعيل، مدير إدارة مدن الطالبات، وعدد كبير من العاملين والطالبات.

تضمنت المحاضرة العديد من المحاور الأساسية التي يجب اتباعها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد منها التعريف بالفيروس وأعراضه وتشخيصه وكيفية الوقاية منه والتعامل معه، بالإضافة إلى كيفية تقوية جهاز المناعة للتصدي له.


وتأتي المحاضرة في إطار توعية الطالبات بالمدن الجامعية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
جامعة الفيوم: استراتيجيات التعامل مع فيروس كورونا ندوة تثقيفية بالمدن الجامعية للطالبات
جامعة الفيوم: استراتيجيات التعامل مع فيروس كورونا ندوة تثقيفية بالمدن الجامعية للطالبات
جامعة الفيوم: استراتيجيات التعامل مع فيروس كورونا ندوة تثقيفية بالمدن الجامعية للطالبات
جامعة الفيوم: استراتيجيات التعامل مع فيروس كورونا ندوة تثقيفية بالمدن الجامعية للطالبات

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