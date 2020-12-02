جامعة الفيوم: مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يناقش الجوانب القانونية وفرص الاستثمار في المنطقة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements



عقد مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بجامعة الفيوم برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اجتماعه اليوم الأربعاء ٢٠٢٠١٢٢.

بحضور الأستاذ الدكتور إيهاب عقبة، أستاذ العمارة بكلية الهندسة ومدير المنطقة الاستثمارية بالجامعة، والأستاذ الدكتور كمال غلاب، القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والمهندس أحمد كمال، مدير المناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، والأستاذ أحمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الهيئة العامه للاستثمار.

صرًح أ.د أحمد جابر شديد أن الاجتماع قد ناقش عددًا من الجوانب الإدارية والقانونية والفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة الفيوم الجديدة، مضيفًا أن قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية على أرض جامعة الفيوم الاستثمارية قد فتح الباب أمام العديد من الفرص الواعدة لمشروعات تعليمية وخدمية ورياضية وترفيهية مما يعظم من المردود الاقتصادي والتعليمي بجامعة الفيوم.
جامعة الفيوم: مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يناقش الجوانب القانونية وفرص الاستثمار في المنطقة
جامعة الفيوم: مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يناقش الجوانب القانونية وفرص الاستثمار في المنطقة
جامعة الفيوم: مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يناقش الجوانب القانونية وفرص الاستثمار في المنطقة
جامعة الفيوم: مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يناقش الجوانب القانونية وفرص الاستثمار في المنطقة
جامعة الفيوم: مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يناقش الجوانب القانونية وفرص الاستثمار في المنطقة
جامعة الفيوم: مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يناقش الجوانب القانونية وفرص الاستثمار في المنطقة

أخبار تهمك

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ ساعتين

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن وجهة بادجي القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مورينيو: هذه أزمتي مع جاريث بيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الزمالك يحسم صفقته الأولى

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

04:01 م

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم