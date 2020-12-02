جامعة الفيوم: مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يناقش الجوانب القانونية وفرص الاستثمار في المنطقة

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عقد مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بجامعة الفيوم برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اجتماعه اليوم الأربعاء ٢٠٢٠١٢٢.



بحضور الأستاذ الدكتور إيهاب عقبة، أستاذ العمارة بكلية الهندسة ومدير المنطقة الاستثمارية بالجامعة، والأستاذ الدكتور كمال غلاب، القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والمهندس أحمد كمال، مدير المناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، والأستاذ أحمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الهيئة العامه للاستثمار.



صرًح أ.د أحمد جابر شديد أن الاجتماع قد ناقش عددًا من الجوانب الإدارية والقانونية والفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة الفيوم الجديدة، مضيفًا أن قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية على أرض جامعة الفيوم الاستثمارية قد فتح الباب أمام العديد من الفرص الواعدة لمشروعات تعليمية وخدمية ورياضية وترفيهية مما يعظم من المردود الاقتصادي والتعليمي بجامعة الفيوم.

