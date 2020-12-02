تحرير 7 محاضر خلال حملة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بالفيوم

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قال الاستاذ الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم انه تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة وكذا الحد من إنتشار تداول المخصبات والمبيدات الزراعية المحظور تداولها حفاظًا على حقوق المواطنين من التلاعب بالسلع.



أكد وكيل الوزارة عن قيام إدارة المكافحة قسم الرقابة علي المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بشن حملة تفتيشية مكبرة محلات ومخازن بيع المبيدات الزراعية، حيث تم



تم المرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعيه بمراكز سنورس وطاميه وابشواى والفيوم بمحافظة الفيوم وذلك بمرافقة شرطة المسطحات بالفيوم وتم تحرير عدد 7محاضر لمحلات تمارس الاتجار بدون ترخيص وتم ارسال المخالفات إلى النيابة العامة.



وأضاف انه جارى المتابعة المستمرة لفرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات حفاظًا على البيئة وصحة المواطن.

