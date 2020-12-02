إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
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أصيب 16 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص، أثناء سيرها بطريق "مصر- أسوان" الزراعي، بالقرب من مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير البحث الجنائي، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية المحرص، التابعة لمركز ملوي، وأسفر الحادث عن إصابة 16شخص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج.

وبالانتقال تبين أن سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وتم نقله المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجري إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

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