باكستان ترحب باتفاق الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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رحبت باكستان بتوصل الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى المضي قُدما نحو محادثات السلام.

 

وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن الاتفاق يعكس التصميم المشترك لجميع الأطراف المعنية بتأمين التسوية في أفغانستان عبر المفاوضات، مشيرة إلى أنه تطور مهم يسهم في تحقيق نتيجة ناجحة للمفاوضات بين الأفغان، وهو ما تأمله باكستان.

 

وأضافت أن باكستان ستواصل دعم المفاوضات بين الأطراف الأفغانية للوصول إلى حل سياسي شامل وواسع النطاق وشامل يمهد الطريق للسلام والاستقرار والازدهار في أفغانستان.

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