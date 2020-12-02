محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالفلكي (صور)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال مشروع توصيل شبكة الصرف الصحى بشارع ١٦ بالفلكى ومتفرعاته بنطاق حي المنتزة أول، بإجمالي ٤٨ مليون جنية، من خلال الجهاز التنفيذي لشركة الصرف الصحى.

واستنكر المحافظ بطء أعمال التنفيذ بمشروع الصرف الصحي بالفلكي حيث بلغت نسبة الأعمال حتي الآن ٢٥٪. وعلي الفور كلف رئيس حي المنتزة أول بعمل اجتماع عاجلا بجميع القائمين والمسئولين عن تنفيذ المشروع لتسريع الأعمال في المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه خلال مارس ٢٠٢١، محذرا الجميع بأنه لن يسمح بأي تقصير، وإذا لم يتم تسريع الأعمال بالمشروع خلال أسبوع سيتم استبدال الشركة القائمة علي الأعمال بأخري وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.

والتقى المحافظ عددا من أهالي منطقة الفلكي في أحد المقاهي الشعبية للاستماع مشكلاتهم، ووعد بتلبية طلباتهم في الملفات التي تختص بها المحافظة على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم، بمنطقة الفلكي للوقوف علي مستوي الخدمات بالمنطقة. بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل وممثلي مرور الإسكندرية.
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالفلكي (صور)
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالفلكي (صور)
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالفلكي (صور)
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالفلكي (صور)
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالفلكي (صور)
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالفلكي (صور)

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