بتكلفة 17,6 مليون جنيه .. محافظ الفيوم يشهد توقيع وتسليم 13 عقداً للمستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

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بتكلفة بلغت 17،6 مليون جنيه..

محافظ الفيوم ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يشهدان توقيع وتسليم 13 عقدًا للمستفيدين





شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مراسم توقيع وتسليم عقود لعدد 13 مستفيدًا بمشروعات الجهاز، بتكلفة بلغت 17،6 مليون جنيه، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والأستاذ محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، والأستاذة نيفين بدرالدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، والأستاذ محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، وممثلي الجهات الشريكة " التضامن الاجتماعي، والصحة، والتربية والتعليم، وجهاز شئون البيئة، وهيئة تعليم الكبار، والقوى العاملة، ومجلس مدينة إطسا، وإدارة البيئة بالديوان العام".



أوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم توقيع وتسليم عدد 11 عقدًا لتنمية المجتمع بمنحة بقيمة 14،9 مليون جنيه، مع الجمعيات الأهلية بقطاعات،" البيئة والصحة والتدريب ورياض الأطفال ومحو الأميةوتعليم الكبار" ضمن اتفاقية الاتحاد الأوروبي لمناهضة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن توقيع وتسليم عقدين أحدهما للتمويل متناهي الصغر والآخر مشروع "مستقبلنا بإيدينا" بقيمة 2،7 مليون جنيه، بجانب تسليم شيكات إقراض مباشر، إضافة لتكريم عدد 8 من المتميزين بالمشروعات الحرفية واليدوية من عملاء فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم بمنحهم الدروع وشهادات التقدير.



وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ عقد اجتماعًا ـ على هامش مراسم توقيع وتسليم العقود مع وفد الجهاز ـ تناول خلاله الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وميزات المحافظة النسبية، والعمل على الاستغلال الأمثل لقرى الظهير الصحراوى" قريتى الطلائع والريان بيوسف الصديق، وقرية المحمودية بإطسا" لافتًا إلى أهمية تنفيذ عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتلك القرى، مع مراعاة ظروف المواطنين المعيشية وخبراتهم الحياتية وسماتهم البيئية.



وكشف محافظ الفيوم عن أن المحافظة خصصت 75 فدانًا لزراعة شجر التوت للتوسع فى انتاج الحرير بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد، كما تمتلك المحافظة منطقة ورش انتاجية على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما يجري العمل على تخصيص قطعة أرض بقرية السدح بإطسا لإنشاء ورش لصناعة السجاد اليدوي، كون صناعة السجاد اليدوى من الصناعات التنافسية، فضلًا عن امتلاك الفيوم لــ 75% من انتاج الصعيد من النباتات الطبية والعطرية، وهو ما يساوى 25% من الانتاج المصري.



وتابع محافظ الفيوم بأن المحافظة تعمل في إطار تكاملى مع كافة الجهات، وفقًا للخريطة الاستثمارية للمحافظة ومن خلال الدراسة الفنية للمواقع حال تنفيذ المشروعات من "عدد السكان والمساحة وطبيعة المنطقة" وهو ما يحدث حالة من التكتل الاقتصادى لنجاح المشروعات المزمع تنفيذها.



ومن جهته، أشار نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن الجهاز يرحب بالتعاون مع المحافظة بإنشاء عدد من المشروعات للمستفيدين من أبناء محافظة الفيوم، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل على تيسير الإجراءات أمام الراغبين في العمل من حيث توفير الدعم المالي اللازم وإنهاء الإجراءات وإعطاء مدة من 3: 5 سنوات لتقنين وتوفيق أوضاع أصحاب المشاريع مع توفير رخصة سارية لمدة 5 سنوات للمشروعات القائمة بالفعل.



وأضاف نائب الرئيس التنفيذي بأن الجهاز يعمل من خلال برنامج وطني، والتخطيط بشكل ميداني، وتحديد المواقع الذي يتم تنفيذ المشروعات بها من خلال الدراسات الوافية، لوضع أكثر الضمانات لإنجاح المشروعات المنفذة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الجهاز يستهدف تنفيذ مشروعات الحرف اليدوية استغلالًا للميزات النسبية لمحافظة الفيوم.

