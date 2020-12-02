عميد آداب عين شمس يلتقي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويؤكد: اهتمام خاص لدى القيادة السياسية بدعمهم

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
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أكد الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، حرص الجامعة على الاهتمام بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بناءا على توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتلبية احتياجاتهم والعمل على دمجهم بالمجتمع والتفاعل معهم، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم بما يؤهلهم مستقبلا لخدمة بلدهم والتقدم بالوطن في شتى المجالات. 

جاء ذلك خلال لقاء عميد كلية الآداب بعدد من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وأبرزهم السباح محمد الحسيني سباح المانش، وذلك بحضور  الدكتورة منال محرم رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب. 

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أن الاهتمام بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ذات طابع خاص وعناية شديدة من الجامعة بناءا على توجيهات الأب الحنون فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ضرب أروع واسمي معاني الإنسانية بإصدار توجيهاته باحتواء هؤلاء الطلاب ومساندتهم وتوفير كافة متطلباتهم.
عميد آداب عين شمس يلتقي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويؤكد: اهتمام خاص لدى القيادة السياسية بدعمهم
عميد آداب عين شمس يلتقي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويؤكد: اهتمام خاص لدى القيادة السياسية بدعمهم
عميد آداب عين شمس يلتقي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويؤكد: اهتمام خاص لدى القيادة السياسية بدعمهم
عميد آداب عين شمس يلتقي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويؤكد: اهتمام خاص لدى القيادة السياسية بدعمهم
عميد آداب عين شمس يلتقي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويؤكد: اهتمام خاص لدى القيادة السياسية بدعمهم
عميد آداب عين شمس يلتقي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويؤكد: اهتمام خاص لدى القيادة السياسية بدعمهم
عميد آداب عين شمس يلتقي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويؤكد: اهتمام خاص لدى القيادة السياسية بدعمهم
عميد آداب عين شمس يلتقي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويؤكد: اهتمام خاص لدى القيادة السياسية بدعمهم
عميد آداب عين شمس يلتقي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويؤكد: اهتمام خاص لدى القيادة السياسية بدعمهم
عميد آداب عين شمس يلتقي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويؤكد: اهتمام خاص لدى القيادة السياسية بدعمهم
عميد آداب عين شمس يلتقي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويؤكد: اهتمام خاص لدى القيادة السياسية بدعمهم
عميد آداب عين شمس يلتقي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويؤكد: اهتمام خاص لدى القيادة السياسية بدعمهم

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