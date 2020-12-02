أسمنت أسيوط والمنيا حبايب بدوري القسم الثاني

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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تعادل فريق أسمنت أسيوط مع نادي المنيا، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد أسمنت أسيوط، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي الجديد 2020\2021.

وخاض المنيا المباراه بتشكيله مكونه من عبدالكافي رجب، برسوم محروس، اسلام طارق، عمرو نور، احمد اسماعيل، عمرو سمير، فيصل غريب، احمد عصام، محمد سماره، محمود بلية، عمرو عثمان.

هذا وقد شهدت مجريات مجريات المباراه أداءاً، قويا من جانب الفريقين، حيث كان يسعي كلتا الفريقين لتحقيق الفوز في هذه المباراه، وفي شوطي المباراه، لكن لم يتمكن اي فريق منهم من تحقيق الفوز، لتنتهي المباراه بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

وبعد هذا التعادل، يصل الفريق المنياوي الي النقطه الرابعه، بينما يحصل أصحاب الأرض، علي أول نقطه لهم في هذا الموسم .

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