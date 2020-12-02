محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي

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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صباح اليوم، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي، وذلك بمدرسة الرسالة الخاصة بمدينة الفيوم، والتي بدأت أعمالها أمس 1 ديسمبر، وتستمر حتى 30 مارس 2021، بجميع محافظات مصر، بحضور الدكتورة هبه عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ، استمع إلى شرحٍ وافٍ من مدير عام التأمين الصحى بالفيوم حول أعمال المبادرة، والتى يتم تنفيذها فى عدد 87 مدرسة اعدادي بمناطق الحضر، و399 مدرسة اعدادي بالريف، بإجمالى 78144 طالب وطالبة من الريف والحضر، ومن خلال 13 فريق فحص طبي.



وأضاف أن المحافظ شدد خلال تفقد المبادرة على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، ومتابعة اعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وارتداء الكمامات بين القائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا على التنسيق التام بين مختلف أجهزة المحافظة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح فى مختلف المدارس الاعدادية بالمحافظة، مع مراعاة تطبيق أساليب مكافحة العدوى.



ومن جانبها، أوضحت مدير عام التأمين الصحي أن كل فريق يضم طبيب، وممرض، ومسجل بيانات، لافتهً انه يتم تحويل الحالات الايجابية لاختبار الكاشف السريع الى لجنة الكبد بعيادة المجمع الطبي الجديد بكيمان فارس لاستكمال الفحوصات وصرف بروتكول العلاج.