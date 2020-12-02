محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي

محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:31 م
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صباح اليوم، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي، وذلك بمدرسة الرسالة الخاصة بمدينة الفيوم، والتي بدأت أعمالها أمس 1 ديسمبر، وتستمر حتى 30 مارس 2021، بجميع محافظات مصر، بحضور الدكتورة هبه عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ، استمع إلى شرحٍ وافٍ من مدير عام التأمين الصحى بالفيوم حول أعمال المبادرة، والتى يتم تنفيذها فى عدد 87 مدرسة اعدادي بمناطق الحضر، و399 مدرسة اعدادي بالريف، بإجمالى 78144 طالب وطالبة من الريف والحضر، ومن خلال 13 فريق فحص طبي.
وأضاف أن المحافظ شدد خلال تفقد المبادرة على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، ومتابعة اعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وارتداء الكمامات بين القائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا على التنسيق التام بين مختلف أجهزة المحافظة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح فى مختلف المدارس الاعدادية بالمحافظة، مع مراعاة تطبيق أساليب مكافحة العدوى.
ومن جانبها، أوضحت مدير عام التأمين الصحي أن كل فريق يضم طبيب، وممرض، ومسجل بيانات، لافتهً انه يتم تحويل الحالات الايجابية لاختبار الكاشف السريع الى لجنة الكبد بعيادة المجمع الطبي الجديد بكيمان فارس لاستكمال الفحوصات وصرف بروتكول العلاج.
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