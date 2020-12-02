فوز الدخان وقنا والإعلاميين وتعادل سوهاج بالقسم الثاني

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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شهدت مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، من دوري القسم الثاني، إحراز 11 هدف، في 8 مواجهات قوية ومرتقبة.

وأسفرت تلك الجولة عن فريق الإعلاميين على فريق الألومنيوم بهدف إبراهيم ماجد من تسديدة قوية من ضربه حره من خارج منطقة الجزاء في الشوط الأول.

وفاز فريق قنا على فريق بترول أسيوط بهدف عبد الله دومنيك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفاز فريق بنى سويف على فريق مركز شباب سمسطا بهدف دون رد سجله خالد الشيخ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني وإهدر معتز محروس لاعب بنى سويف ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وفاز فريق ديروط على فريق تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف، حيث خرج الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله، حيث  تقدم اسلام عبد ربه لديروط من ركلة جزاء في الدقيقة 3 وتعادل اسلام مصطفى في الدقيقة 10.

وفي الشوط الثاني سجل فرغلى بالو الهدف الثاني لديروط في الدقيقة 39 ليقود فريقة للفوز بهدفين مقابل هدف.

وتعادل طهطا مع فريق شبان قنا بهدف لمثله تقدم طهطا بهدف يوسف عطا الله في الدقيقة 30 من الشوط الأول وتعادل  حازم محمد لشبان قنا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

كما تعادل فريق كيما أسوان مع فريق سوهاج بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل فريق أسمنت أسيوط مع فريق المنيا.

وفاز فريق الشرقيه للدخان مع فريق الفيوم بهدفين مقابل هدف تقدم كريم خميس بالهدف الاول للدخان في الدقيقة 15 واضاف محمد حسن الهدف الثاني في الدقيقة 30 بينما إدرك حسين خالد هدف الفيوم في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

ترتيب المجموعة الاولى

1- الشرقيه للدخان 6 نقاط
2- المنيا 4 نقاط
3- شبان قنا 4 نقاط
4- بنى سويف 4 نقاط
5- سوهاج 4 نقاط
6- الإعلاميين 4 نقاط
7- ديروط 3 نقاط
8- شباب سمسطا 3 نقاط
9- نادي قنا 3 نقاط
10- البترول 3 نقاط
11- التليفونات نقطة
12- الالومنيوم نقطة
13- الفيوم نقطة
14- كيما اسوان بنقطة
15- أسمنت أسيوط نقطة
16- طهطا نقطة

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