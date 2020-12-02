وزير المالية: اعتماد لقاح كورونا عالميا يعطي الفرصة لفتح الأسواق (فيديو)

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قال محمد معيط، وزير المالية إن اعتماد بريطانيا للقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا سيعطي الفرصة لفتح الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد خاصة أن الجائحة أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد في جميع أنحاء العالم.



وأضاف "معيط" في كلمته في قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن الاقتصاد المصري نجح في تحمل الصدمات بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى استمرار خفض الدين العام.



وأشارت إلى أن باعتماد اللقاح عالميًا سوف يساعد على عودة حركة الطائرات والسياحة وهذا سينعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد وتبدأ الدولة المصرية في زيادة النمو وتقليل عجز الموازنة.



وأكد وزير المالية أن العملة المصرية متماسكة وهذا يدل على أن الاقتصاد بخير، لافتًا إلى استمرار النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة في معدلات طبيعية



