وزير المالية: اعتماد لقاح كورونا عالميا يعطي الفرصة لفتح الأسواق (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال محمد معيط، وزير المالية إن اعتماد بريطانيا للقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا سيعطي الفرصة لفتح الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد خاصة أن الجائحة أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد في جميع أنحاء العالم.

وأضاف "معيط" في كلمته في قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن الاقتصاد المصري نجح في تحمل الصدمات بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى استمرار خفض الدين العام.

وأشارت إلى أن باعتماد اللقاح عالميًا سوف يساعد على عودة حركة الطائرات والسياحة وهذا سينعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد وتبدأ الدولة المصرية في زيادة النمو وتقليل عجز الموازنة.

وأكد وزير المالية أن العملة المصرية متماسكة وهذا يدل على أن الاقتصاد بخير، لافتًا إلى استمرار النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة في معدلات طبيعية

أخبار تهمك

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الكشف عن وجهة بادجي القادمة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مورينيو: هذه أزمتي مع جاريث بيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "مسابقات الكاف" توصي بموعد جديد للسوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 3 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ نصف ساعة

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ ساعتين

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

04:01 م

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

05:01 م

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم