بنى سويف يفوز على مركز شباب سمسطا بالقسم الثاني



بنى سويف بدء المباراة بتشكيل مكون من محمود جمال وحسن عبده ومصطفى عبد الوهاب وأحمد عبد الرزاق وعبد الله عبد العظيم ومعتز محروس واسامه مرعى وخالد الشيخ ومحمود بكرى ومحمود عبد العاطى واشلى ستيفان .

فيما بدء سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن المباراة بتشكيل مكون من محمود سيد راندى وأحمد رمضان ومحمد احمد وأحمد محد جابر ومحمود محمد ومرزوق حسن وحسام حسن ومحمود شعبان تريكه ومحمد جمال كوليبيالى ومحمد سمير .

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب خالد الشيخ بالدقيقة الثانية بالوقت بدل من الضائع بالشوط الثانى .



وخلال الشوط الثانى أجرى بنى سويف تغييرات بنزول مصطفى صلاح الصفتى وبلال زكريا ومصطفى صلاح بلية وكريم اشرف بدلا من حسن عبده واشلى ستيفان وأحمد عبد الرازق ومحمود عبد العاطى .

فيما أجرى سمسطا تغييرات بنزول محمد كارم ومحمد عبد السميع وأحمد سامبا وعبد الله ميسي بدلا من ايمن سعد ومحمد سمير ومحمود شعبان تريكه ومحمد جمال كوليبيالى.

الفوز رفع رصيد بني سويف إلى 3 نقاط، بالتساوي مع مركز شباب سمسطا.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من طارق مجدى ومحمد شعبان وعلاء عبد الباسط وحكم رابع إبراهيم محمد وجاء أحمد فريد مراقب مسابقات وتونى عثمان مراقب حكام .



نجح بنى سويف فى تحقيق فوز بصعوبة بالغة على حساب فريق مركز شباب سمسطا، بالجولة الثانية، للمجموعة الأولى، من دوري القسم الثاني.