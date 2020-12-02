بنى سويف يفوز على مركز شباب سمسطا بالقسم الثاني

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements
نجح بنى سويف فى تحقيق فوز بصعوبة بالغة على حساب فريق مركز شباب سمسطا، بالجولة الثانية، للمجموعة الأولى، من دوري القسم الثاني.

بنى سويف بدء المباراة بتشكيل مكون من محمود جمال وحسن عبده ومصطفى عبد الوهاب وأحمد عبد الرزاق وعبد الله عبد العظيم ومعتز محروس واسامه مرعى وخالد الشيخ ومحمود بكرى ومحمود عبد العاطى واشلى ستيفان .

فيما بدء سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن المباراة بتشكيل مكون من محمود سيد راندى وأحمد رمضان ومحمد احمد وأحمد محد جابر ومحمود محمد ومرزوق حسن وحسام حسن ومحمود شعبان تريكه ومحمد جمال كوليبيالى ومحمد سمير .

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب خالد الشيخ بالدقيقة الثانية بالوقت بدل من الضائع بالشوط الثانى .

وخلال الشوط الثانى أجرى بنى سويف تغييرات بنزول مصطفى صلاح الصفتى وبلال زكريا ومصطفى صلاح بلية وكريم اشرف بدلا من حسن عبده واشلى ستيفان وأحمد عبد الرازق ومحمود عبد العاطى .

فيما أجرى سمسطا تغييرات بنزول محمد كارم ومحمد عبد السميع وأحمد سامبا وعبد الله ميسي بدلا من ايمن سعد ومحمد سمير ومحمود شعبان تريكه ومحمد جمال كوليبيالى.

الفوز رفع رصيد بني سويف إلى 3 نقاط، بالتساوي مع مركز شباب سمسطا.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من طارق مجدى ومحمد شعبان وعلاء عبد الباسط وحكم رابع إبراهيم محمد وجاء أحمد فريد مراقب مسابقات وتونى عثمان مراقب حكام .

أخبار تهمك

مورينيو: هذه أزمتي مع جاريث بيل

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. "مسابقات الكاف" توصي بموعد جديد للسوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الكشف عن وجهة بادجي القادمة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ أقل من ساعتين

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 17 ساعة

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ 35 دقيقة

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 13 ساعة

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

04:01 م

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

05:01 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم