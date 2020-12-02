الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ يشارك في مبادرة "مصر بلا غرقى"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عقد الاجتماع الأول لمبادرة مصر بلا غرقى بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي مع ممثلي الوزارات المعنية بوزارة الشباب والرياضة وذلك في حضور كلا من الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والدكتور حازم الروبي منسق عام مبادرة مصر بلا غرقى و الاستاذ أحمد جمعه معاون وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام بوزارة الشباب والرياضة و الأستاذة سامية سامي محمود ممثل وزارة السياحة والعميد شريف زهران ممثل وزارة التنمية المحلية والدكتور شريف مكين ممثل وزارة الصحة والدكتور أحمد متولي ممثل وزارة التعليم العالي و الدكتورة إيمان حسن ممثل وزارة التربية والتعليم.
 
بدأ الاجتماع بترحيب من خلال الدكتور محمد الكردي والدكتور عمرو الحداد وتهنئة السادة ممثلي الوزارات على ترشيحهم وتكليفهم بالتنسيق مع وزاراتهم لنجاح الخطة التنفيذية للمبادرة كما رحبت الدكتورة سونيا دنيا بحضور الجميع ووضحت أهمية هذه المبادرة.
 
كما قام الكابتن سامح الشاذلي بتوضيح كامل عن حيثيات المبادرة وانطلاقها من فكرة الى حيذ التنفيذ وبعدها تم طرح عرض من قبل الدكتور حازم الروبي وتوضيح مهام كل وزارة ومناقشتها واخذ باقتراحات ممثلي الوزارات.
 
وتم الاتفاق علي وضع خطة يتم تنفيذها مباشرة بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بحيث تكون البداية في منتصف هذا الشهر بأربع محافظات ساحلية وهي الإسكندرية والاسماعيلية وجنوب سيناء والبحر الأحمر حيث سيعقد مجموعة من الندوات التوعوية بالجامعات والمدارس والقاعدة الشعبية وتقييم مبدئي لحالة الشواطئ العامة والخاصة وأيضا سيتم تعميم شروط ومعايير إجراءات وتأمين المسطحات المائية على جميع شواطئ وحمامات السباحة بالهيئات والنوادي والفنادق والقرى السياحية التابعة لوزارة الرياضة والسياحة والتنمية المحلية.
 
كما سيتم تفعيل دور اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للغوص والانقاذ بالتنسيق مع الوزارات المعنية للمساعدة والمساهمة وإعطاء المشورة الفنية في تحقيق شروط ومعايير إجراءات وتأمين المسطحات المائية.
 
 
 
 

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