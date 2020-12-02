رئيس جامعة بني سويف: علاج الطفلة شروق بالمستشفى الجامعي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس

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في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أمر بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل على نفقة الدولة لعدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها، قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على الفور بالتوجه للمستشفى الجامعي لاستقبال الطفلة وأسرتها ليتم حجزها على الفور بوحدة الرعاية المركزة، والطفلة تعاني منذ ولادتها من وجود ثقبين بالقلب ما أدى إلى عدم انتظام التنفس، وهي ابنة مركز الفشن بمحافظة بني سويف وتبلغ من العمر حاليا ست سنوات.



ووجه رئيس الجامعة الفريق الطبي المعالج للطفلة بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها حتى تتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية، ويقوم الدكتور طارق رفعت أستاذ أمراض قلب الأطفال بالمستشفى الجامعي بمتابعة الحالة والذي أكد أن الطفلة تحتاج إلى عملية قسطرة وليست عملية قلب مفتوح.



وأضاف الدكتور منصور أن تلك الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية ليست بجديدة بل تأتي ترسيخا لمبدأ الرئيس الإنسان في التواصل والتجاوب المستمر مع مشكلات المواطن البسيط، وأن الجامعة مع المحافظة ومديرية الصحة يعملون معا لتقديم الخدمات الطبية لكل أهالي المحافظة.