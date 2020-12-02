بأمر السيسي.. علاج "طفلة بني سويف" على نفقة الدولة.. والدها: "الحمد لله على نعمة الرئيس"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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وجه مصطفى محمد شمردل، عامل، مقيم الفشن ببني سويف، عاجل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسىي، رئيس الجمهورية، لإستجابته، وإصداره قرارًا بسرعة علاج ابنته "شروق" التى تبلغ من العمر 6 سنوات وتعانى من وجود ثقبين فى القلب منذ ولادتها وتحتاج إلى تدخل جراحي.

وقال والد الطفلة: "أعمل فى أحد المحلات ولا أملك أى أموال لإجراء الجراحة وساكن بالإيجار وأتقاضى راتبا شهريا 1200 جنيه وأملنا فى الرئيس أن ابنتى يتم علاجها وتقوم بالسلامة ودا فضل كبير من ربنا".

وأضاف، أن نجلته وتعانى من وجود ثقبين بالقلب منذ ولادتها، ما أدى إلى عدم انتظام التنفس، وعدم قدرة أسرتها على توفيرالعلاج اللازم لها، وأستجاب الرئيس لمناشدته بعلاجها على نفقة الدولة

وتابع: الحمد لله علي نعمة وجود الرئيس السيسى الذى لا يتأخر عن جموع المصريين، مضيفا أن مجلس الوزراء ووزارة الصحة تواصلت معه منذ الصباح الباكر لتوجيه الطفلة إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

وواصل: حاليا سترسل وزارة الصحة سيارة إسعاف لنقل شروق للمستشفى وإجراء الجراحات والقسطرة المطلوبة، مشيرًا إلى أن طفلته تعانى من وجود ثقبين فى القلب منذ ولادتها وهى الآن تبلغ من العمر 6 سنوات ولم تذهب للمدرسة ولديها مشاكل فى التنفس وفي حالة صعبة.

وتابع: تابعت مع عدد كبير من الدكاترة الحالة وفى النهاية أكدوا أنها تحتاج لتدخل جراحى عاجل وهو ما استجاب له الرئيس في وقت لا نملك فيه أى ماديات تمكنا من إجراء الجراحة.

وأضاف: نتعشم فى الشفاء وأن تعود شروق لطبيعتها وتذهب للمدرسة مثل باقى الأطفال مضيفا نوجة كل الشكل لقيادات الدولة علي مجهودهم في التواصل وتوفير الرعاية بعد توجيهات الرئيس.
بأمر السيسي.. علاج "طفلة بني سويف" على نفقة الدولة.. والدها: "الحمد لله على نعمة الرئيس"
بأمر السيسي.. علاج "طفلة بني سويف" على نفقة الدولة.. والدها: "الحمد لله على نعمة الرئيس"
بأمر السيسي.. علاج "طفلة بني سويف" على نفقة الدولة.. والدها: "الحمد لله على نعمة الرئيس"
بأمر السيسي.. علاج "طفلة بني سويف" على نفقة الدولة.. والدها: "الحمد لله على نعمة الرئيس"
بأمر السيسي.. علاج "طفلة بني سويف" على نفقة الدولة.. والدها: "الحمد لله على نعمة الرئيس"
بأمر السيسي.. علاج "طفلة بني سويف" على نفقة الدولة.. والدها: "الحمد لله على نعمة الرئيس"

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