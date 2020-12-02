أهمية مياه الشرب وطرق المحافظة عليها ندوة لمياه الشرب بمركز شباب ابوجندير

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بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بضرورة نشر الوعى المائى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك مياه الشرب لدى جموع المواطنين داخل محافظة الفيوم أقامت إدارة التوعية والإعلام وإدارة المشاركة المجتمعية ندوة حول أهمية مياه الشرب وطرق المحافظة عليها داخل مركز شباب قرية ابوجندير بمركز اطسا وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالفيوم

قال محمد جمعة مدير إدارة التوعية والإعلام بالشركة ان محافظة الفيوم تشهد استقرارا وتقدما ملحوظا فى توفير خدمات مياه الشرب وتجويدها فى ظل قيادة اللواء هشام درة والذى يعمل على تحسين وزيادة ضغوط مياه الشرب داخل المحافظة وخاصة الأماكن المترامية الأطراف وكان آخرها خط قصر الباسل دانيال بطول ١٣ كيلو متر وبتكلفة إجمالية بلغت ١٢٠ مليون جنيه من أجل زيادة كميات مياه الشرب لمركز اطسا نظرا لطبيعة المساحة وزيادة اعداد السكان

وأضاف جمعة ان كميات المياه التى تنتجها الشركة والمتمثلة فى الخمس محطات الرئيسية كافية لسد احتياجات المواطنين ولكن مشاكلنا كلها تكمن فى سلوكياتنا وتعاملنا مع مياه الشرب والتفانى فى إهدارها من جانب بعض المواطنين فيجب على الجميع الحفاظ على كل نقطة مياه من الاهدار واستخدامها قدر احتياجاتنا بجانب الحفاظ على مصادرنا من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى وعدم القاء اى مخلفات داخل المطابق وغرف التفتيش

وأشار محمد أمين اخصائى مشاركة مجتمعية ان الدولة والشركة تولى اهتماما كبيرا بالمواطن عن طريق مد خطوط مياه الشرب والعمل على توسعة وتأهيل بعض المحطات من أجل استيعاب الزيادة السكانية وتوفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن فالحفاظ على مياه الشرب واجب وطنى ودينى ودور كل واحد داخل الاسرة ان يعمل على نشر الوعى حفاظا على موردنا الاساسى من المياه وعدم الاسراف والتبذير فيه

