البورصة الأمريكية تتراجع عن المستويات القياسية خلال التعاملات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
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تراجعت البورصة الأمريكية عن المستويات القياسية التى حققتها أمس خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية، تباطؤ نمو الوظائف المضافة من قبل القطاع الخاص في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وكان مؤشرا "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" ارتفعا بقوة لمستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات جلسة الأمس، بعد أن كشفت مجموعة من المشرعين النقاب عن خطة تحفيز بقيمة 908 مليارات دولار، لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" رفض الاقتراح في وقت لاحق.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 29647.6 نقطة، فاقداً 176 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلا 3648.9 نقطة، فيما انخفض "ناسداك" نحو 0.6 بالمائة إلى 12282.7 نقطة.

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