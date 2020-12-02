بعد السقوط أمام شاختار.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي ريال مدريد يوم السبت المقبل نظيره نادي إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ويحتل نادي ريال مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بينما يحتل نادي إشبيلية المركز الثالث.

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