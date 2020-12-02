جوارديولا: ننتظر انتفاضة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:48 م
جوارديولا
جوارديولا
وكالات
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أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن تركيز لاعبيه سيتحول الآن إلى تحقيق انتفاضة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال جدول مزدحم بالمباريات بعد ضمان تصدر المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا وقبل خوض الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

وأهدر فريق جوارديولا العلامة الكاملة في دور المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء، لكن التعادل دون أهداف في ضيافة بورتو كان كافياً لضمان تصدر المجموعة وربما خوض مواجهة أسهل في دور الـ16.

وقال جوارديولا للصحافيين: "في هذه الفترة، وخاصة هذا العام، فإن دوري الأبطال سيكون صعباً، عندما تخسر مباراة واحدة أو مباراتين فإنك تنتظر حتى المباراة الأخيرة وخلال فترة كوفيد يكون الأمر صعباً".

وأضاف: "في كل المباريات خارج الأرض قدمنا أداء مميزاً، بصفة عامة أنا أكثر من سعيد بأدائنا في هذه المباريات".

ومع عدم انطلاق الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال حتى فبراير فإن سيتي يستطيع التركيز على استعادة مكانته في الدوري المحلي حيث يحتل المركز 11 بفارق 6 نقاط عن توتنهام هوتسبير المتصدر ويتبقى لفريق جوارديولا مباراة واحدة مؤجلة.

ويستضيف مان سيتي منافسه فولهام يوم السبت، ثم يحل ضيفاً على جاره مانشستر يونايتد في 12 ديسمبر وبين المباراتين سيلعب سيتي مع أولمبيك مرسيليا في أوروبا.

وقال جوارديولا: "لا يتعلق الأمر بالاستعداد ليونايتد في أولد ترافورد لأنه أمام مرسيليا سنلعب من أجل تحقيق الفوز".

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