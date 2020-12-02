بهذه الطريقة.. عمر كمال يرد على المتنمرين عليه

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تعرض مطرب المهرجانات عمر كمال، لحملة من التنمر على صورة له انتشرت عبر مواقع السوشيال ميديا قبل الشهرة.



ورد عمر، عبر حسابه الرسمي على"فيسبوك"على حملة التنمر قائلا: "اشتغلت على نفسى وبكرم وفضل ربنا اشتغلت الحاجة اللى بحبها وركبت العربية اللى بحلم بيها، وكونت نفسى وعملت وضع واسم لنفسى.. وربنا جعلنى سبب فى أنى شايل مسئولية ناس وفاتح بيوت ناس كتير من غير جنيه من بابى ومامى ولا مساعدة حد غير ربنا ثم دراعى".



واستكمل قائلًا "كل ما أحط بوست وممكن الناس تشوف بعنيها عشان محدش يقول ده بيحور وبيعمل بوست وتريند، ألاقى ناس كتيره حطالى صورتى اللى على اليمين فى الكومنتات من باب السخرية، حتى الصورة اللى منزلها لوالدتى وبعبر عن حبى ليها عشان عيد ميلادها منزلين الصورة من باب السخرية، فعايز أرد عليهم وأقولهم والله الحمد لله على شكلى فى جميع مراحل حياتى، وديه حاجة أنا مش بتكسف منها وادينى نزلت الصورة أهو للناس فى بوست عشان تشوفها ومش مكسوف".



واختتم كمال حديثه: "الصورة اللى على اليمين ديه لإنسان كان معندهوش رفاهية إنه يروح للدكتور يتابع معاه رچيم أو يروح للچيم أو حتى عنده وقت يفكر فى شكله، إنسان كان كل همه يشوف السرير بعد يومه الطويل عشان يصحى ليوم تانى أصعب، مش مهم كنت إيه المهم بقيت إيه، اشتغلت على نفسى وبكرم وفضل ربنا اشتغلت الحاجة اللى بحبها وركبت العربية اللى بحلم بيها، وكونت نفسى وعملت وضع واسم لنفسى.. وربنا جعلنى سبب فى انى شايل مسئولية ناس وفاتح بيوت ناس كتير من غير جنيه من بابى ومامى ولا مساعدة حد غير ربنا ثم دراعى، أشك لو انت انسان عندك حاجة مفيدة فى حياتك تعملها أو عندك هدف فى حياتك إن يبقى عندك وقت تدور على صور حد وتسخر منه، صدقنى الحياة مفيهاش وقت تضيعه فى الكلام، ده شوف حاجة أفيد واعملها".



