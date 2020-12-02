أحداد يصل القاهرة للانضمام لتدريبات الزمالك
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:32 م
الفجر الرياضي
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وصل المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول
لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم وذلك للانتظام مع الفريق استعدادا للموسم
الجديد .
وكان في استقبال اللاعب باسم حلوة القائم
بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادي .
ويعود أحداد للفريق بعد نهاية فترة إعارته
للرجاء المغربي والتي شهدت مستوى طيب من اللاعب دفع الجهاز الفني للفريق للاستقرار
على عودته للزمالك من جديد .
وكان الزمالك قد خسر أمس الثلاثاء أمام طلائع الجيش 3-1، ليودع كأس مصر من الدور نصف النهائي للبطولة.