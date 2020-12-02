أحداد يصل القاهرة للانضمام لتدريبات الزمالك

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وصل المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم وذلك للانتظام مع الفريق استعدادا للموسم الجديد .


وكان في استقبال اللاعب باسم حلوة القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادي .


ويعود أحداد للفريق بعد نهاية فترة إعارته للرجاء المغربي والتي شهدت مستوى طيب من اللاعب دفع الجهاز الفني للفريق للاستقرار على عودته للزمالك من جديد .


وكان الزمالك قد خسر أمس الثلاثاء أمام طلائع الجيش 3-1، ليودع كأس مصر من الدور نصف النهائي للبطولة.

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