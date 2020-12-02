فوز الرائد و القرية والمدينة بدوري المراكز بالسويس

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انتهت منذ قليل، مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الاولى من منافسات دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس من موسم 2021/2020.



وشهدت تلك الجولة مفاجأة بفوز مركز شباب الرائد الحصان الاسود هذا الموسم بعد تحقيق الفوز على مركز شباب المثلث المرشح للصعود للأدوار النهائية بنتيجة 3 / 2، في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب مركز شباب السلام، وفي نفس التوقيت حقق مركز شباب القريه المجتهد فوزا سهلا على نظيرة مركز شباب الشلوفة الضعيف بنتيجة 2 / 0، في المباراة التى اقيمت على ملعب مركز شباب المثلث، كما عاد مركز المدينة للتألق بفوز غالي على نظيرة مركز شباب الحرية المشارك لأول مره بنتيجة 2 / 1، في المباراة التى اقيمت على ملعب شباب المدينة بالاربعين.



وبهذه النتائج اصبح ترتيب الفرق كالاتي:



1- الرائد 10 نقاط

2- القريه 10 نقاط

3- المدينة 9 نقاط

4- المثلث 3 نقاط

5- الحرية 3 نقاط

6- الشلوفة بدون نقاط



الجدير بالذكر، تقام غدا الخميس مواجهات الاسبوع الرابع بالمجموعة الثانية، بين مركز شباب السلام الاول برصيد 9 نقاط أمام نظيرة مركز شباب كبريت المفارق صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وعلى ملعب شباب المدينة يجمع بين مركز شباب الجبلايات و مركز شباب عرب المعمل اصحاب المركز الأخير بدون نقاط، كما يخرج مركز شباب سليم الحى الوصيف برصيد 6 نقاط باى تلك الاسبوع.