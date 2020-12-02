رفض رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتز كيلر مجدداً التعليق بشأن المنتخب الألماني ومديره الفني يواكيم لوف، وذلك بعد يومين من إعلان الاتحاد مواصلة الاعتماد على لوف (60 عاماً)، ليقود المنتخب في كأس الأمم الأوروبية المقررة في العام المقبل.



وقال كيلر خلال إحدى الفعاليات الخاصة بكرة القدم للهواة، أقيمت اليوم الأربعاء، في فرانكفورت: "لا نتحدث بشأن المنتخب الوطني اليوم، ولا نتحدث أيضاً بشأن الهزيمة 0-6 في إشبيلية (أمام المنتخب الإسباني)، رغم أن ذلك كان سيبدو جذاباً للغاية لواحد أو اثنين".



وأضاف كيلر: "نرغب اليوم في تسليط التركيز على أبطال كرة القدم".



وكانت مديرة الاتحاد الألماني مريام بيرله قالت في وقت سابق إنه لن يجرى الإجابة على أي أسئلة متعلقة بيواكيم لوف أو المنتخب خلال المؤتمر الصحافي، مؤكدة أن الهواة "يستحقون اهتمامنا وتقديرنا التام".



وكان الاتحاد الألماني قد أعلن أمس الأول الإثنين، أن لوف سيستمر في منصبه، وذلك رغم الهزيمة الكارثية للمنتخب أمام نظيره الإسباني 0-6، وهي الأسوأ للمنتخب الألماني خلال 89 عاماً.



وذكرت صحيفة بيلد اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر في مجلس إدارة الاتحاد، أن كيلر حاول إقناع لوف بالرحيل عقب كأس الأمم الأوروبية المقررة في العام المقبل، بدلاً من الاستمرار حتى كأس العالم 2022.