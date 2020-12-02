عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:12 م
أدوية
أدوية
محمد عصام
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قال جهاز حماية المستهلك المصري، إنه يحذر المستهلك المصري من شراء نوعية من الفيتامينات التى يروج لها على صفحات التواصل الإجتماعي.


وتابع في بيانه، إنه  استمرارًا دور جهاز حماية المستهلك في حفظ وصون سلامة المستهلك المصري  يحذر الجهاز من استخدام منتج " Raspberry ketones " حيث تم رصد إعلان الشركة المنتجة على صفحات السوشيال ميديا والتي تدعي فيه الشركة المنتجة حصول المنتج المعلن عنه على تصريح من وزارة الصحة وهو على خلاف الحقيقة، وعليه قام الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

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