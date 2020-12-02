ندي بهجت: سيناريو "ليلة في الجحيم" مفاجأة من نار

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كشفت الفنانة ندي بهجت عن مشاركتها في فيلم يحمل إسم "ليلة في الجحيم" وذلك بأنها بدأت تصوير أولي مشاهدها في أحد أستديوهات التصوير المختلفة بمنطقة الحزام الأخضر .

أكدت ندي خلال بيان صحفي بأنها تجسد شخصية محورية داخل العمل إلا وهي تدعي أسمها سوزي وتعمل مساعدة مخرج وأن العمل بطولة جماعية.

أضافت ندي بأن " ليلة في الجحيم" يدور في إطار رعب مثير حول مجموعة من الفنانين ذهبوا إلي تصوير فيلم سينمائي في أحد الأماكن المهجورة الذي مر عليها عقد من الزمن لتحدث لهما أحداث مخيفة وغيرها.

أعربت ندي عن سعادتها بخوض هذه التجربة لتقديم محتوي وفكرة الرعب والإثارة والتشويق بشكل جديد ومختلف علي الجمهور مما تتوقع له حين عرضه بدور العرض السينمائي بتحقيق إيرادات مرتفعة .

واستكملت ندي بأن صناع العمل يعملو علي توفير كافة الإمكانيات ومعدات التصوير المميزة مع تنفيذ كافة التقنيات والمؤثرات الحديثة بجانب أداء نجوم العمل المبهر والإخراج المبدع ليخرج هذا المشروع إلي النور وهذا ما يدل على أننا لدينا سينما متطورة وهذا ما سيتم ملاحظته قريبًا .

يذكر أن فيلم " ليلة في الجحيم" يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنان محمد نجاتي ، ندي بهجت ، منه فضالي ، محمد سليمان ، هاجر الشرنوبي ، محمد فاروق شيبا ، مصطفي منصور وغيرهم من النجوم ومجموعة من الوجوه الصاعدة وهو من إنتاج أشرف عبد العزيز ومدير تصوير أسامة بركات ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد النبلاوي .

علي الجانب الآخر تنتظر ندي عرض فيلم "عيد جواز" المقرر عرضه بدور العرض السينمائي قريبًا والذي يتضمن نخبه من النجوم وهم الفنانه دوللي شاهين ، ندي بهجت ، إيهاب فهمي ، حسام فارس ، أميرة نايف ، محمد سليمان ، عمر خورشيد وغيرهم وهو من سيناريو وحوار أسامة فهمي وإخراج أحمد فهمي عبد الظاهر.

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