رئيس جامعة جنوب الوادي يؤكد على قيم الولاء والانتماء للوطن في ختام فعاليات الاسبوع الثقافي

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شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات ختام الأسبوع الثقافي الاول للجلمعة بحضور الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.





و اكد رئيس الجامعة على إعلاء قيم الانتماء والولاء للوطن وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم في ختام فعاليات الاسبوع الثقافي والذى نظمته الجامعة في الفترة من يوم28 نوفمبر إلى يوم 2 من ديسمبر الجاري.



وأشار الدكتور يوسف غرباوي إلى أن هدف مثل هذه الفاعليات هو تصحيح المفاهيم وتعزيز قيم الولاء والانتماء للدولة المصرية، وتوضيح الدور الذى تقوم به القيادة السياسية للدولة المصرية في مواكبة التقدم والتحديث وبرامج الحماية والرعاية لكافة المواطنين.



وأعلن رئيس الجامعة عن القيام بزيارات للمشروعات العملاقة لكافة طلاب الجامعة وذلك للتعرف على هذه المشروعات التي تجرى على أرض الوطن من مشروعات بنيه تحتية من طرق وكباري ومحاور عملاقة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والربط بين عائد هذه المشروعات وزيادة معدلات التنمية.



و اكد رئيس الجامعة على دور الدولة في دعم الجامعة المتمثل في تحديث المباني والمدرجات التعليمية والفصول الدراسية وإمدادها بالأجهزة والأدوات وتوفير كافة سبل الدعم لتوفير تعليم بمستوى متميز بما يساهم في مسيرة التنمية في اقليم جنوب الصعيد.

وأجرى الدكتور يوسف غرباوي نقاش مع عدد من الطلاب حول جهود الدولة المصرية وما حققته من مكتسبات في السنوات الماضية وحث الطلاب لأتباع الوسطية والاعتدال والبعد عن المغالاة والتطرف، داعيهم بالتشبث بقيم حب الوطن والحفاظ عليه.



وشدد رئيس الجامعة على التزام الطلاب بحضور المحاضرات وإتباع أساليب الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

تضمنت فعاليات ختام الاسبوع الثقافي الاول محاضرة للدكتور احمد حلمى صادق المدرس بكلية الآثار بعنوان ( الكيان المؤسسي درع الوطن على مر العصور ) حيث تناول بالشرح مفهوم الدولة المصرية وانعكاس قوة الكيان المؤسسي على الوطن وذلك من خلال سرده لمراحل نشأت الدولة وتكوين جيش موحد منذ توحيد المملكة المصرية على ايد الملك مينا، موضحا الحروب التي خاضتها الدولة المصرية للحفاظ على كيانها ووحدتها وربط ذلك بالتحديثات الحالية في الجيش المصري وافتتاح قواعد عسكرية في شمال البلاد وجنوبها حفاظا على مصلحة الوطن وتحقيق اهداف التنمية والطموح للمستقبل كقوة واعده.