فيروس كورونا يضرب نجم برشلونة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:12 م
روبيرتو
روبيرتو
وكالات
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أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة سيرجي روبيرتو بفيروس كورونا المستجد، وفقا لأحدث فحص خضع له اللاعب.

 

وثبتت إصابة سيرجي روبيرتو، بفيروس كورونا المستجد، بعدما ظهرت نتيجة المسحة التي أجراها أمس الثلاثاء.

 

وأكد النادي الكتالوني أن "اللاعب بحالة جيدة وهو يخضع للعزل المنزلي".

 

ويتعافى روبرتو (28 عاما) من إصابة بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد بالليجا، وسيغيب لشهرين عن الملاعب.

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