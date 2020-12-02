حبس فتاة لإتهامها بنشر الفجور عبر الإنترنت في الإسكندرية

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أمرت نيابة المنتزة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بحبس فتاة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالترويج للأعمال المنافية عبر شبكة الإنترنت.

كما أمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي هاتفها المحمول لفحصه.



تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، يفيد بورود معلومات سرية برصد المسئولة عن إحدى الصفحات على إحدى مواقع التواصل الإجتماعى بنشر صور فتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وتبين أنها بدون عمل، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبمواجهتها أقرت بنشاطها فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض.



كما ضُبط بحوزتها 2 هاتف محمول يحوى أحدهما الرسائل والمحادثات الخاصة بممارسات تدل على نشاطها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.