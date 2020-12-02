تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات انتقال النجم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب فريق ماميلودي صن داونز، إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.


ويرغب الأهلي منذ فترة طويلة في التعاقد مع سيرينو، وازداد الأمر بعد التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لصن داونز، والذي يسعى للم الشمل مرة أخرى مع اللاعب.


وبحسب صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية، فإن الأهلي قام بزيادة عرضه من أجل حسم انتقال سيرينو لصالحه.



وتابعت الصحيفة، أن الأهلي قام بزيادة عرضه إلى 2.25 مليون دولار، وهو أقل أيضًا من السعر الذي يطلبه صن داونز بقيمة 3 ملايين دولار.


وأشارت الصحيفة، أن نادي صن داونز لم يرد حتى الأن على العرض الجديد، الذي قدمه المارد الأحمر.


وكان الأهلي قد قدم عرضًا بقيمة مليون دولار، ولكن تم رفضه من قبل صن داونز الذي كان يرى العرض غير جديًا.

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