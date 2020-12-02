سيميوني: نحن نسير في الاتجاه الصحيح بدوري الأبطال

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
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صرح دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد إن فريقه لا يزال يسير في الاتجاه الصحيح رغم أن التعادل 1-1 مع بايرن ميونخ، سيجعله ينتظر حتى الجولة الأخيرة لمحاولة حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


وسجل توماس مولر هدفاً من ركلة جزاء قرب النهاية ليلغي تقدم أتلتيكو بهدف جواو فيلكس في الشوط الأول وبات أتلتيكو يحتاج إلى تجنب الهزيمة أمام سالزبورغ الأسبوع المقبل للتأهل لدور الـ16.

وسيتأهل الفريق النمساوي، الذي فاز 3-1 على لوكوموتيف موسكو، على حساب أتلتيكو إذا خرج بالانتصار في مباراة الأسبوع المقبل.


وفاز فريق سيميوني مرة واحدة فقط في 5 مباريات بالمجموعة الأولى، وتعادل بذلك 3 مرات متتالية بعد تعادلين مع لوكوموتيف.
وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحافي: "لدي شعور أن الفريق لا يزال يسير في الاتجاه الصحيح رغم أن دوري الأبطال يتسبب في صداع بالنسبة لنا".


وأضاف: "كنا نستحق المزيد من هذه التعادلات الثلاثة لكن لم نكن حاسمين بالشكل الكافي، لعبنا بشكل رائع في الشوط الأول وسجلنا هدفاً جميلاً، اقتربنا من تسجيل الهدف الثاني لكنه لم يأت، وبايرن فريق قوي وحصل على ركلة جزاء".


وحاول سيميوني النظر إلى الجانب الإيجابي رغم الإخفاق في الفوز.


وقال: "هذا هو الطريق الذي نسلكه وهذا واضح، نحن نعمل بجدية واللاعبون في حالة رائعة وأحببت تعاملهم بهدوء مع الكرة".
وأضاف: "لم نكن حاسمين أمام المرمى لكننا نصنع الكثير من الفرص ويمكن أن أقول لمشجعينا إننا سنواصل ذلك".


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