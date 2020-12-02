عقوبة على ميسي بسبب مارادونا

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني توقيع عقوبة على الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بسبب احتفاله بقميص مواطنه الأسطورة الراحل، دييجو أرماندو مارادونا.

واحتفل ميسي بهدفه في شباك أوساسونا بالليجا، بارتداء قميص نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، الذي لعب به مارادونا في آخر محطاته مع كرة القدم، وهو نفس الفريق الذي بدأ فيه "البرغوث" مسيرته.

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن أنه تم توقيع غرامة قدرها 600 يورو على ميسي، وفقًا للمادة رقم 91 من قانون الانضباط في الليجا.

وتعتبر هذه الغرامة هي الحد الأدنى للقانون، حيث كان من الممكن أن تصل إلى 3000 يورو.

في الوقت ذاته تم تغريم برشلونة 350 يورو، بحسب المادة 52 من قانون الانضباط، بسبب الواقعة نفسها.

يُذكر أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمنع خلع قميص الفريق لعرض أي شعار آخر.