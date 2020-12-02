فتحي كشك يؤكد تجاهل المسئولين داخل الأهلي له بعد ثبوت إصابته وزوجته وإبنته بكورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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أبدى المهندس "فتحي كشك"، المسئول عن الإدارة الطبية بقطاع الناشئين بالأهلي غضبه الشديد بسبب تجاهل المسئولين داخل القطاع له بعد ثبوت إصابته وزوجته وإبنته بفيروس كورونا.


وعلم "الفجر الرياضي"، من مصادر مطلعة داخل قطاع ناشئين الأهلي، أن فتحي كشك تواصل مع الكابتن خالد بيبو رئيس القطاع وطالبه بسرعة نقلة وأسرته الي الحجر الصحي، خشية من زيادة تدهور حالتهم الصحية ووعده بيبو بالتنفيذ.


وأضاف، أن حتى هذه اللحظة لم يتخذ المسئولين في القطاع أي إجراء بشأن هذا الموضوع، مما أثار غضب فتحي كشك الذي يبلغ من العمر 66 عاما.


وواصل، أن المسئول عن الإدارة الطبية بالقطاع يعمل داخل النادي منذ 25 عاما، وتولى العديد من المناصب وتربطه علاقة جيدة مع جميع الأجيال التي نشأت في النادي منذ بداية عمله داخل جدران القلعة الحمراء.


يذكر أن، لجنة التخطيط بالأهلي قررت تعيين خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين بالأهلي، بدلا من فتحي مبروك الذي تم تعيينه رئيسا لإدارة المواهب.

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