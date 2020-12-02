رحلة ترفيهية لملكات جمال العالم للسياحة والبيئة
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:57 م
الفجر
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زارت ملكات جمال السياحة والبيئة منتجع الجن,جل أكوا بارك - أكبر منتجعات الآلعاب المائية بالبحر الآحمر وأبدو اعجابهم الشديد بالمنتجع والالعاب المائية المتنوعة والتى تصل ل ٣٥ لعبة وحمامات السباحة التى تصل ل ٣٢ حمام سباحة.
وتأتى الزيارة الترفيهية ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والمقامة فى الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٦ ديسمبر بمنتجع الباتروس وايت بيتش بالغردقة لتشجيع وتنشيط السياحة والقاء الضوء على مدينة الغردقة الساحرة بكل معالمها .