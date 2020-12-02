رحلة ترفيهية لملكات جمال العالم للسياحة والبيئة

وتأتى الزيارة الترفيهية ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والمقامة فى الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٦ ديسمبر بمنتجع الباتروس وايت بيتش بالغردقة لتشجيع وتنشيط السياحة والقاء الضوء على مدينة الغردقة الساحرة بكل معالمها .



