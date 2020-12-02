وزير الداخلية الفرنسي يعلن حل التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، حل التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ومن جانبه، قال جون إيف لورديان، وزير خارجية فرنسا، إن التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون حول حرية التعبير ومحاربة التطرف تم تحريفها واستخدامها كأداة لأغراض سياسية.

وأشار "لورديان"، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن فرنسا تحترم الإسلام وحضارته وثقافته، مؤكدا أن الانفتاح واحترام كل المعتقدات جزء أساسي من سياسة فرنسا، منوها بأن الإسلام قدم مساهمات قيمة لتاريخ البشرية.

وأكد أن فرنسا ليست في معركة ضد الإسلام، حيث أن الإسلام دين يؤمن به العديد، بل فرنسا تحارب الإرهاب والتطرف.