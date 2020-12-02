الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص تدعو مصر للمشاركة في الدورة التدريبية لرياضة التزلج السريع

تواصل الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى إقامة الدورات التدريبية فى مختلف الرياضات سواء الصيفية أو الشتوية على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ال ZOOM وبعد أن أقامت العديد من الدورات التدريبية لمختلف الرياضات الصيفية ، ونظرا لاقتراب إقامة الالعاب العالمية الشتوية بقازان الروسية فى الفترة من 22 وحتى 28 يناير 2022 ، ومشاركة ما يقرب من 17 دولة من دول المنطقة بها ، اعتمد المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى الخطة التدريبية لإقامة الدورات التدريبية للرياضات الشتوية ، بإقامة دورة تدريبية فى رياضة التزلج السريع والتى تقام فى الفترة من 7 وحتى 10 ديسمبر 2020 .





وصرح الدكتور عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريبية بالمنطقة بأن قام بدعوة مختلف برامج المنطقة من أجل المشاركة فى تلك الدورة التدريبية العلمية الهامة والتى تقيمها الرئاسة الاقليمية ولأول مرة ، من اجل تشجيع برامج المنطقة على ممارسة تلك الرياضة ، وتنوع مشاركات المنطقة فى الرياضات التى تشهدها الالعاب العالمية الشتوية ، وحرص المهندس أيمن عبد الوهاب على أن يكون لبرامج المنطقة تواجد فى عدد كبير من الرياضات الشتوية السبعة التى تشهدها عادة الالعاب الشتوية ، وان وجود العديد من مضامير الجليد الصناعي قد ساعد الدول التى لا تعرف الجليد بممارسة تلك الرياضة .





وأضاف محى الدين بان رياضة تزلج اختراق الضاحية عرفها الأولمبياد الخاص الدولى عندما وجاء عام 1977 وفى أول ألعاب عالمية شتوية للأولمبياد الخاص والتى اقيمت فى مدينة ستيمبوت سبرينغز الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 5 الى 11 فبراير انطلقت الرياضات الشتوية وبعد 9 سنوات من إقامة أول العاب عالمية صيفية فى شيكاغو عام 1968 ، ثم انطلقت بعد ذلك تقام كل أربع سنوات وكانت اخر العاب عالمية أقيمت بالنمسا عام 2017 .