اخماد حريق بمحطة تقوية شبكة محمول بالبحيرة (صور)

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تمكنت قبل قليل، قوات الحماية المدينة بمحافظة البحيرة من السيطرة علي حريق هائل نشب بمحطة تقوية شبكة محمول بقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير، دون وقوع أي إصابات بشرية.



وتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد ببلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل في محطة تقوية شبكة محمول بقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير.



علي الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة والسيطرة علي الحريق، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة تهميدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة وبيان أسباب الحريق.



آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 102816 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 392 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و16 حالة وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102816 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 392 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 116303 حالات من ضمنهم 102816 حالة تم شفاؤها، و6666 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.