الكنيست الإسرائيلي يقر قانون حله بالقراءة التمهيدية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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أقر الكنيست الإسرائيلي، قانون حله بالقراءة التمهيدية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وفي سياق آخر، أعلن الكنيست الإسرائيلي، أنه تم المصادقة تمهيديًا على مشروع قانون يحظر على الاخصائيين النفسيين اجراء علاجات لقاصرين مثليين بهدف تغيير ميلوهم الجنسية.

 

وذكرت مصادر مطلعة أن 42 نائبا صوتوا إلى جانب مشروع القانون، فيما عارضه 36 آخرون، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من موقف الحكومة المعارض، فقد أيد حزب "أزرق أبيض" المشروع.

 

وأضافت أن الوزيرين الليكودي والعمالي أمير أوحانا وايتسيك شمولي وهما من مثليي الجنس، صوتا إلى جانب المشروع.

 

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