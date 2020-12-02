غدا.. مهرجان القاهرة يعرض "لا يوجد شر" للمخرج محمد رسولوف الفائز بالدب الذهبي في برلين

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء غدا الخميس بمسرح WE، فيلم "لا يوجد شر" للمخرج محمد رسولوف، وذلك في القسم الرسمي خارج المسابقة، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم الذي فاز بجائزة الدب الذهبي في الدورة الأخيرة لمهرجان برلين السينمائي، من إنتاج ألمانيا، وجمهورية التشيك، وإيران، وتدور أحداثه حول أربع قصص شبه متصلة، نتابع خلالها شخصيات مختلفة على الأصعدة كافة، لكنها جميعها ترتبط بأمر واحد هو عقوبة الإعدام، وما تمثله بالنسبة لهذه الشخصيات في ظل نظام يقيد الحريات.

عكس أفلام أخرى تطرح قضيتها على المشاهد وتتركه يتفاعل معها دون أن يخرج برأي قاطع من الفيلم، يتضح منذ القصة الثانية موقف المخرج الرافض لعقوبة الإعدام، طارحًا أسئلة عدة، منها: كيف يحيا من ينفذ عقوبة الإعدام؟ وكيف سيشعر لو قابل أهل أحد من نفذ فيهم العقوبة؟ جميعها أسئلة من النادر أن نشاهدها سينمائيًا، ويقدمها رسول آف في فيلمه بشكل مكثف يترك أثره في كل مرة بعد نهاية كل قصة.

أخبار تهمك

نجم ليفربول يكشف حقيقة خلاف صلاح وماني

منذ نصف ساعة

عقوبة على ميسي بسبب مارادونا

منذ ساعة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن وجهة بادجي القادمة

منذ ساعة و نصف

مورينيو: هذه أزمتي مع جاريث بيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

المقاصة يكشف حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:49 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

04:01 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

04:31 م

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

04:03 م

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم